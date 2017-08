Bergsturz in der Schweiz Vermisste Deutsche stammen aus Baden-Württemberg

Die deutschen Wanderer, die nach einem Bergsturz im Schweizer Kanton Graubünden vermisst werden, stammen aus Baden-Württemberg. Der genaue Herkunftsort sei bekannt, sagte ein Polizeisprecher, werde aber noch nicht veröffentlicht. Die Polizei stehe in Kontakt mit den Angehörigen.

Insgesamt acht Wanderer werden seit dem Bergsturz im Bondascatal an der Grenze zu Italien vermisst. Bisher gibt es keine Hinweise auf den Verbleib der mutmaßlich Verschütteten.

Der Hüttenwart der Berghütte Sasc Furä hatte der Zeitung "Blick" gesagt, vier der Vermissten seien Deutsche. Sie hätten in der Hütte übernachtet und seien am Mittwochmorgen in die Richtung losgewandert, in der es wenig später zu dem Bergsturz kam. Die Polizei bestätigte diese Angaben bislang nicht. Die anderen ausländischen Vermissten stammen offiziellen Angaben zufolge aus der Steiermark in Österreich.

Die Suchaktion gestaltet sich indes schwierig: Die Geröll- und Schlammlawine, die sich ins Tal geschoben hat, könnte durch Wassereinschuss immer wieder in Bewegung geraten. Es drohen weitere Felsabbrüche, dadurch könnten auch Helfer in Gefahr kommen.

Die Rettungskräfte sind vor allem mit Hubschraubern im Einsatz. Unter anderem werden zudem Bergungsspezialisten mit Suchhunden in das Geröllfeld abgeseilt, die dort nach Spuren der Vermissten suchen. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich im Bondasca-Tal aufhielten, als die Felsmassen ins Seitental hinter dem Bergdorf Bondo stürzten und eine Spur der Verwüstung hinterließen.

Bei dem Bergsturz waren am 3369 Meter hohen Piz Cengalo vier Millionen Kubikmeter Gestein abgebrochen und ins Tal gedonnert. Eine Geröll- und Schlammlawine schob eine bis zu 50 Meter hohe Schuttschicht ins Tal. Die Erdbebenwarte in Zürich registrierte den Bergsturz mit ihren Geräten wie ein kleines Erdbeben.

Video: Bergsturz in den Alpen

Video Michele Battoraro

Die graue Masse schob sich unter anderem direkt an dem Ort Bondo vorbei, dessen 100 Einwohner zuvor evakuiert worden waren. Verletzt wurde in dem Dorf niemand, weil ein Alarmsystem die Bewohner gewarnt hatte. Bondo liegt an der Grenze zu Italien, rund 35 Kilometer südwestlich von St. Moritz.

Auf Fotos war zu sehen, dass in Bondo eine große Fläche mit Schlamm und Gestein überzogen war. Die Erdmassen reichten bis zu den Häusern. Angaben der Polizei zufolge wurden zwölf landwirtschaftliche Gebäude, darunter Scheunen und Ställe, durch den Erdrutsch zerstört.

Am Piz Cengalo waren 2011 schon einmal größere Felsstücke abgebrochen. Eine ähnliche Menge Geröll stürzte ab, blieb aber im hinteren Teil des Bondascatals liegen.