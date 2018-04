Schlechtwetterfront Vier Menschen in Schweizer Alpen gestorben

Vier Menschen sind bei einem Unglück in den Schweizer Alpen ums Leben gekommen, fünf weitere schweben im Krankenhaus in Lebensgefahr. Sie gehörten zu einer Gruppe von 14 Skitourenfahrern, die eine Nacht bei eisiger Kälte unter freiem Himmel verbringen mussten, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte.

Die Gruppe sei in der Region "Pigne d'Arolla" auf einer Höhe von 3270 Meter von einem Sturm überrascht worden. Am frühen Morgen alarmierte der Polizei zufolge ein Hüttenwart die Einsatzkräfte. Eine Person war laut den Ermittlern bereits tot, als diese eintrafen. Er sei an den Folgen eines Sturzes gestorben.

Mehrere der Sportler seien stark unterkühlt gewesen und wurden mit Helikoptern in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Dort starben drei weitere Personen.

Der Gruppe gehörten Deutsche, Italiener und Franzosen an. Ob unter den Todesopfern Deutsche waren, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Opfer müssten noch identifiziert werden.