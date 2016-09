Schwerstes fahrbares Fahrrad der Welt: Drahtmonster mit Stützrädern

Ob sein langer weißer Bart im Wind wehte, als er den Weltrekord aufstellte, ist nicht überliefert. Fest steht, dass Frank Dose mit seiner gestrigen Leistung ganz Schacht-Audorf begeisterte. Mit satten fünf Kilometern in der Stunde radelte der LKW-Fahrer siegesgewiss an seinen Fans vorbei.

Ganze 105 Meter erstrampelte der 49-Jährige unter dem Jubel seiner Dorf-Mitbewohner der Fast-5000-Seelen-Gemeinde und stellte damit den Guinness-Rekord des Belgiers Jeff Peeters ein - um fast 200 Kilo.

Wie bitte?

Genau. Dose hat seit März dieses Jahres sicher nicht das schnellste, aber das schwerste fahrbare Fahrrad der Welt zusammengebaut. 1080 Kilo wiegt der Pedalisten-Albtraum. Die sympathische Schnapsidee für das Heavy-Metal-Bike wurde stilecht auf dem Wacken Open Air geboren.

Reifen vom Güllelaster

Zusammengeschraubt hat der Bastler mit dem Rauschebart seinen Stahlesel unter anderem aus Schrottplatzteilen und den Reifen eines alten Güllelasters. Trotzdem stecken mindestens 5000 Euro in dem Gefährt. Ab da habe Dose aufgehört mitzurechnen. In den letzten Tagen legte er dann noch mal ordentlich Gewicht nach, um etwas Vorsprung zu seinem Konkurrenten draufzuschweißen. Bis der privat angemeldete Rekord geprüft und bestätigt ist, kann es noch drei Monate dauern, so eine Guinness-Sprecherin.

Frank Dose ist das egal. Laut "Hamburger Abendblatt" fand er es so oder so: "Einfach geil!"

Das niedlichste Detail an diesem Monstrum aus Gummi und Stahl ist vermutlich auch zugleich das wichtigste: die kleinen Stützräder links und rechts des 1,53 Meter Durchmesser großen Hinterrades. Wer will schon die halbe Nachbarschaft zusammentrommeln, um seinen Drahtesel wieder aufzurichten.

Übrigens: Beim Wettkampf um das leichteste Fahrrad der Welt unterbieten sich die Rennradhersteller in Grammbereichen. Der Rekord mit Schaltung liegt derzeit bei 2,7 Kilogramm, hat rund 40.000 Euro gekostet und gehört dem Deutschen Gunter Mai.