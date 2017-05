Streit um "Schwerter zu Pflugscharen" Die Vermarktung des Friedens

Wo Frieden draufsteht, geht es nicht unbedingt friedlich zu. Die strafbewehrte Unterlassungsverpflichtung bekam der linksalternative "Packpapierverlag" im Auftrag der Bonner Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF): Ab sofort, heißt es darin, sei die Benutzung des Aufklebers "Schwerter zu Pflugscharen" - nach dem Bibelwort des Propheten Micha - wegen Verletzung der Markenrechte im geschäftlichen Verkehr einzustellen. Und 1822,90 Euro für diese Abmahnung, die ohne Vorwarnung kam, seien als Kostenerstattung fällig.

Kleinverleger Hermann Cropp ist schockiert, er hatte den "Schwerter zu Pflugscharen"-Aufkleber bisher für einen Euro im Internet angeboten - nicht gerade eine Goldgrube, mehr aus Sympathie für die Oppositionsbewegung im Osten. Dort war das Symbol für Abrüstung in Ost und West Anfang der Achtzigerjahre hunderttausendfach hergestellt worden und hatte sich unter Jugendlichen trotz Repressionen stark verbreitet.

Das Anwaltsschreiben offenbart nun für viele überraschend, dass der kirchliche Friedensdachverband AGDF bereits seit 2007 im Besitz der Markenrechte am Friedensymbol ist. Betroffen sind "Plakate, Banner, Postkarten, Aufkleber, Gebetsleporellos, T-Shirts, Werbung, Veröffentlichung von Texten auf Homepages, Erziehung, Ausbildung, wissenschaftliche Dienstleistungen". Zur Finanzierung der Friedensarbeit sei man angewiesen auf die "Erlöse aus dem Verkauf von Produkten bzw. Materialien".

"Die Kirchenoberen, die das dulden, sollten sich schämen"

Abmahnung mit aller Härte durch einen Friedensverband, der sonst "eine neue Konfliktkultur" befördern will unter "Verzicht auf jede Gewaltanwendung"?

Als äußerst befremdlich empfinden einstige Angehörige der DDR-Opposition das Vorgehen der AGDF. "Wir haben zu DDR -Zeiten niemanden gefragt, ob wir das Zeichen herstellen, verbreiten, verkaufen und tragen dürfen", sagt Tom Sello, einer der Aktivisten der Ost-Berliner Umweltbibliothek. "In der Umweltbibliothek wurden auch die von westdeutschen Gruppen hergestellten Aufkleber verkauft und keine protestantische Institution hat etwas dagegen gehabt."

Heftiger Protest kommt auch aus Leipzig: "Es ist unglaublich, dass aus einem ostdeutschen Friedensymbol, wofür die Träger damals von der Schule oder der Uni geflogen sind, die Kirche heute Kapital schlägt. Die Kirchenoberen, die das dulden, sollten sich schämen," kritisiert Uwe Schwabe, früher Aktivist in oppositionellen Basisgruppen. "Frei nach der ostdeutschen Oppositionsbewegung kann ich nur zum zivilen Ungehorsam aufrufen; druckt alle dieses Symbol und verteilt es!"

Es ist ein bizarrer Konflikt. Die DDR schaffte es einst nicht, die freie Nutzung eines international bekannten Friedenssymbols zu verhindern. Kann das jetzt eine westdeutsche Anwaltskanzlei erledigen?

Die Bonner AGDF, in deren Auftrag die Kanzlei aktiv wurde, ist stolz darauf, das ihr Vorsitzender ein Pfarrer ist und ein Vertreter des Kirchenamtes der EKD ständiger Gast in den Vorstandssitzungen. Noch mehr Vertreter mit wohlklingenden Namen gehören dazu: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, der Internationale Versöhnungsbund, gewaltfrei handeln e.V. - darüber hinaus 32 Gruppen, das ganze "Who is Who" der protestantischen Friedensgruppenspektrums, die sich auf Nachfragen bislang uninformiert über den Konflikt zeigen.

Eine Hoffnung gibt es jetzt zum Kirchentag, der am Mittwoch beginnt: Die Markenrechte wurden für zehn Jahre vergeben, mit der Möglichkeit der Verlängerung. Der Markenschutz endet am 31. Juli 2017. Eine Verlängerung wollen einstige "Schwerter zu Pflugscharen"-Träger aus Ostdeutschland nun verhindert wissen. Kleinverleger Cropp hat sich zwar der Unterlassung unterworfen, hat aber keine Lust "sich einschüchtern zu lassen". Er soll nur noch einen Teilbetrag der Anwaltskosten zahlen. Den will er nun auf dem Kirchentag in Berlin als "Kollekte für die Abmahnanwälte der Kirche" sammeln.