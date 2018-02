Shanghai Autofahrer rast in Menschenmenge - mindestens 18 Verletzte

Ein Autofahrer ist in Shanghai mit einem Minivan in eine Menschenmenge gerast. Dabei wurden mindestens 18 Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Erste Berichte in sozialen Medien über Todesopfer bestätigte die Stadtregierung vorerst nicht.

Die Polizei von Shanghai geht von einem Unfall und nicht von einem Anschlag aus. Der Fahrer habe geraucht. Dabei habe sich das Feuer entzündet und der Mann habe die Kontrolle über den Wagen verloren. Er habe ohne Lizenz gefährliche Güter transportiert. An Bord waren demnach mehrere Gasflaschen.

Zuvor hatte die Stadtregierung mitgeteilt, dass das Fahrzeug gegen 9 Uhr Ortszeit nahe des Volksparks im Zentrum der Stadt mit hoher Geschwindigkeit auf den Fußweg gefahren sei, auf dem im morgendlichen Berufsverkehr zahlreiche Menschen unterwegs gewesen seien. Es sei in Brand geraten und habe von der Feuerwehr gelöscht werden können, hieß es von den Behörden.

Lokalmedien berichteten, dass sich sechs Menschen sowie mehrere Gasflaschen im Minivan befunden hätten. Im Internet zirkulierten Videos, deren Herkunft aber nicht verifiziert werden konnte. Darin war zu sehen, wie Opfer regungslos auf dem Boden lagen. Feuerwehrleute kümmerten sich um die Opfer. Der Minivan brannte, während dichter Rauch emporstieg. Mehrere Löschzüge waren vor Ort.

Der brennende Wagen sei plötzlich auf den Fußweg gefahren und habe mehrere Fußgänger umgefahren, berichteten Augenzeugen laut der Zeitung "Pengpai". Andere seien zur Seite gesprungen. Einige mutige Passanten hätten versucht, die Fenster einzuschlagen. "Der Fahrer schien ohnmächtig geworden zu sein, jemand versuchte, ihn zu retten", sagte eine Augenzeugin. "In dem Wagen waren Gasflaschen", sagte ein anderer Augenzeuge. "Das Fahrzeug brannte, aber die Gasflaschen nicht." Das Gesicht einer Frau sei verbrannt gewesen, berichtete er weiter.

Der Zwischenfall passierte, während die britische Premierministerin Theresa May zum Abschluss ihres dreitägigen China-Besuchs in Shanghai weilte. Auf ihrem Programm stand eine Rede vor Wirtschaftsvertretern.