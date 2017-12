Kontra

Margret Hucko

SPIEGEL ONLINE

Willkommen in der Gefahrenzone

Finden Sie es gut, wenn Ihr Auto plötzlich Schmauchspuren aufweist? Ihr Hund jaulend unter dem Sofa liegt? Oder das Nachbarskind sich beim Spiel mit dem Feuerzeug die Finger verbrennt?

Sie müssen schon ziemlich schräg gepolt sein, wenn Sie das alles kaltlässt. Oder - und das ist fast schon zu entschuldigen - am Silvestertag unter dem massiven Einfluss von Alkohol stehen. Nur so lässt sich aus meiner Sicht erklären, warum die meisten Menschen um den 31. Dezember herum massenweise Raketen in die Luft jagen.

Rational gibt es für dieses Verhalten jedenfalls keine Entschuldigung. Denn die Böllerparade bedeutet gesamtgesellschaftlich eine ökologische wie ökonomische Katastrophe.

Jedes Jahr werden durch Feuerwerkskörper laut Umweltbundesamt 5000 Tonnen Feinstaub freigesetzt - das entspricht 17 Prozent der Menge, die der gesamte Straßenverkehr während eines Jahres ausstößt. Vor diesem Hintergrund mutet die richtige und wichtige Diskussion um Dieselfahrverbote in den Städten schon fast komisch an. 60.000 Todesfälle führt die Europäische Umweltagentur pro Jahr auf Feinstaub zurück.

Ganz abgesehen von den vielen Unfällen, die durch Knallkörper verursacht werden. Tausende von Notrufen, Polizeieinsätzen in Deutschland - oft wegen Verletzungen mit Pyrotechnik. Ganze Innenstädte werden zu Gefahrenzonen. Wer sich dem entziehen will, hat nur die Chance zu Hause zu bleiben. Die eigene Freiheit? Drastisch eingeschränkt. Der vermeintliche Spaß der Sprengmeister geht zulasten aller. Deshalb gehören Böller verboten!

Der einzige Profiteur des fragwürdigen Zeitvertreibs sind die Hersteller und Vertreiber von Feuerwerken. In Deutschland wurde im Jahr 2016 Pyrotechnik im Wert von 137 Millionen Euro verkauft. Wie irrwitzig das ist, zeigt ein Vergleich: Ende des Jahres haben 60 Kommunen insgesamt zwölf Millionen Euro an Hilfe bekommen, um Pläne für eine bessere Luft zu entwickeln. Was soll man dazu noch sagen? Erst einmal nur zwölf Milliönchen... Lächerlich. Bei diesem Gedanken könnte ich vor Ärger in die Luft gehen.

Pro

Frauke Böger

Christian O. Bruch/ laif

BÄM!

Da sind sie wieder, die Spielverderber und Angsthasen und Wollsockenstricker. Jetzt möge man doch bitte das Böllern in der Silvesternacht verbieten. Alle sollen brav einem professionell gemachten und vermutlich vom Staat bezahlten Feuerwerk zugucken - und dann ab ins Bettchen um halb eins.

In den Rufen nach einem Böllerverbot schwingt ein elitärer Unterton mit, wie er unangenehmer nicht sein könnte: Der Pöbel auf der Straße kann sich nicht benehmen - da muss man doch einschreiten. Und die Leute mit einem Cabrio vor der Tür fürchten um ihr Soft-Top. Geht's noch? Sollen sie mit ihren teuren Karren doch wegfahren und dem Pöbel die Stadt zum Böllern überlassen.

Mit dem SUV jeden Tag die lieben Kleinen zum Kindergarten fahren, ist schlimmer - und wird ja auch nicht verboten. Und SUVs fordern bestimmt mehr Tote und Verletzte im Jahr als die einmalige Knallerei. Und mit Feinstaub haben die Dinger vermutlich auch was zu tun.

Ach so ja, die armen Hunde haben doch so schreckliche Angst. Och Gottchen. Waldi zittert mal ein paar Stunden, das geht ja nun wirklich nicht. Dem armen Vieh wird noch alle Lebensfreude geraubt. Alles für den Hund und fürs Kind - da darf es nicht mal eine Nacht geben, in der alle anderen zum Zuge kommen und sich auf bekloppt-laute Art die Hoheit über die Straße ergattern.

Und wer zu blöd ist, einen fetten Böller weit weg genug zu werfen, um sich nicht zu verletzen, ist vermutlich auch zu blöd für den Straßenverkehr. Aber deswegen wird er ja auch nicht gleich eingesperrt. Blöde Menschen tun blöde Dinge, egal, ob sie Böller haben oder nicht. Blödheit lässt sich nun mal leider nicht verbieten.

Sich mit lautem Knall vom Jahr zu verabschieden, tut gut. Was war 2017 nicht alles Mist - das muss man mal wegknallen dürfen, mit Sekt und Wumms. Ein bisschen absurde Hoffnung, dass mit einem Knall Krieg und Trump verschwinden, Deniz noch am Neujahrstag aus dem Knast kommt und Italien doch noch zur WM darf - die wird man ja wohl noch haben dürfen.

Und überhaupt: Verbote sind doof. "Das darf man aber nicht." Wenn, dann gehört dieser urdeutsche Satz verboten. Immer gibt es für alles eine Regel. Wenn in Deutschland mal eine Nacht lang Chaos herrscht und man sich fragt, wie bescheuert das denn bitte ist - das erfrischt den Geist.

Wer mit einer Wunderkerze in der Hand das Jahr ausklingen lässt, der will auch nicht, dass sich was ändert. Alles soll schön gemütlich, merkelich langweilig sein. Sorry, aber das ist ja schon an 364 Tagen im Jahr so. Let it bäm!