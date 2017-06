Wetter zum Sommeranfang Auf Hitze folgt Hagel

Zum kalendarischen Sommeranfang sind die Temperaturen in vielen Teilen Deutschlands auf 30 Grad Celsius geklettert. Ihren Höhepunkt erreicht die Hitzewelle am Donnerstag. Im Südwesten könnten die Temperaturen dann auf 38 Grad klettern, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Tief "Paul" bringt demnach auch Hitze Richtung Norden und Nordosten, so dass auch dort mehr als 30 Grad möglich sind. Im Laufe des Donnerstags sollen sich dann von der Mitte bis in den Norden teilweise heftige und unwetterartige Gewitter entwickeln. "Dabei sind Starkregen, schwere Sturmböen und großer Hagel möglich", warnten die Meteorologen. Im Süden seien die Gewitter seltener und würden voraussichtlich vor allem in den Bergen auftreten.

Auch in der Nacht zum Freitag sind in einigen Teilen des Landes Hagel, Starkregen und schwere Sturmböen zu erwarten. Im Tagesverlauf bleibt es im Norden wechselnd bis stark bewölkt. Viel Sonne gibt es laut Prognose im Süden. Teils kräftige Gewitter drohen in den Bergen. Die Temperaturen sollen am Freitag 19 bis 25 Grad im Norden erreichen, sonst werden 26 bis 34 Grad erwartet.

Hitzealarm gibt es auch in Frankreich: Vor allem im Südwesten, in der Mitte und im Osten des Landes werden Spitzentemperaturen von 35 bis 38 Grad erwartet. Das teilte der Wetterdienst Meteo-France mit - und mahnte die Bürger in den betroffenen Regionen zu besonderer Vorsicht. Die Menschen sollten sich mindestens drei Stunden am Tag an einem kühlen Ort aufhalten. Bereits am Dienstag hatte es Spitzentemperaturen von bis zu 36 Grad gegeben.