Mysteriöse Begegnungen: Wer ist der Clown von South Carolina?

"Es würde nur eine Sekunde dauern. Er bräuchte meinem Sohn nur Süßigkeiten zu versprechen - und der würde ihm folgen." Jessie Owen hat Angst um ihr Kind. Die 29-jährige Mutter aus Greenville im US-Bundesstaat South Carolina will ihren Sohn nicht mehr im Garten spielen lassen - solange dieser mysteriöse Clown in ihrem Ort weiterhin auftaucht.

In den vergangenen zwei Wochen wollen mehrere Einwohner Greenvilles einen Clown gesehen haben. Einige erzählen, ein verkleideter Mann habe Kinder mit Geld und einem grünen Laserlicht versucht in den Wald zu locken. Eine Frau begegnete einem Mann mit weißer Gesichtsfarbe und feuerroten Haaren vor einem Waschsalon. Ein Autofahrer sah eine Gestalt mit Maske und durchsichtigem Poncho im Wald verschwinden.

All diese Zeugen meldeten sich bei der Polizei. Doch die Beamten haben den oder die Clowns noch nicht gefunden. Der Polizeichef von Greenville sucht nach Erklärungen: Vielleicht steckten hinter den Masken nur Spaßvögel, die einen besonderen Kick suchen. Vielleicht hätten sie wirklich böse Absichten. Vielleicht sei alles aber nur ein PR-Gag.

Tatsächlich läuft seit vergangenem Donnerstag der Film "31" in den Kinos von Greenville. In dem Horror-Film des Regisseurs Rob Zombie geht es um eine Gang sadistischer Clowns. Die Filmemacher haben sich aber bisher nicht geäußert, ob sie etwas mit den Kostümierten zu tun haben.

Der Fall erinnert an die rätselhaften Clown-Auftritte in Northampton: In der britischen Stadt war 2013 ein Clown regelmäßig stumm aufgetaucht. Am Ende hatte sich herausgestellt: Es war alles nur ein Scherz eines Studenten. Die Menschen in South Carolina hoffen, dass sie auch bald darüber lachen können.