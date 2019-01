Spanien Mann verunglückt tödlich in Brunnenschacht

Erneut ist in Spanien ein Mensch durch einen Sturz in einen Brunnen ums Leben gekommen.

Spanischen Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um einen Mann um die vierzig, der in Villanueva del Trabuco, 42 Kilometer nördlich von Málaga entfernt, gegen 2.50 Uhr am Morgen von der Guardia Civil geborgen wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Mann seinen Hund retten, der in den Brunnen gesprungen war. Der Mann war gegen 23 Uhr als vermisst gemeldet worden, als er von einem Spaziergang nicht zurück nach Hause gekehrt war.

Der Brunnen ist den Medienberichten zufolge drei Meter tief und war zum Unglückszeitpunkt voller Wasser. Er ist umfasst von einer etwa einen Meter hohen Mauer aus Stein.

Die Leiche wurde zur Obduktion in die Gerichtsmedizin gebracht. Die Unglücksursache sei noch unklar, auch ein möglicher Suizid könne nicht ausgeschlossen werden, schreibt "La Vanguardia" unter Berufung auf die Ermittler in dem Fall.

Nach dem Tod des zweijährigen Julen in einem illegal ausgehobenen und nicht gesicherten Bohrloch in Andalusien ist in Spanien die Debatte über den laxen Umgang mit solchen baulichen Sicherheitsrisiken entbrannt.