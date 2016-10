Spanien Mehr als 70 Verletzte nach Gasexplosion

In der Stadt Vélez-Málaga an der Südküste Spaniens ist es zu einer Explosion mit mindestens 77 Verletzten gekommen. Davon seien 57 in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden, berichtet die spanische Tageszeitung "El Mundo" unter Berufung auf Rettungskräfte. Vier von ihnen seien schwer verletzt worden, in Lebensgefahr schwebe aber niemand.

In der Küche eines Cafés war ein Gaszylinder explodiert. Die Explosion soll sich gegen 17 Uhr in der Nähe eines Ausstellungsgeländes ereignet haben. Zu dieser Zeit war in der Stadt ein Fest im Gange. Bei den Rettungsdiensten gingen mehr als 20 Notrufe ein.

Der Bürgermeister kündigte eine Untersuchung an. Vélez-Málaga hat knapp 80.000 Einwohner und liegt in der Nähe der bei Touristen beliebten Stadt Málaga.