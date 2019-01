Überschwemmungen Vier Tote nach schweren Unwettern in Nordspanien

Bei Unwettern im Nordwesten Spaniens sind seit Mittwoch vier Menschen ums Leben gekommen. Die örtliche Katastrophenschutzbehörde teilte mit, dass ein 70-jähriger Mann in der Region Asturien gestorben sei. Sein Wagen sei auf durchnässter Fahrbahn vom Weg abgekommen und eine 50 Meter tiefe Schlucht hinabgestürzt. Außerdem sei ein 62-Jähriger gestorben, als ein Erdrutsch seinen Wagen erfasst habe.

In der Nacht zu Donnerstag starb laut den Behörden ein 42-Jähriger, als er mit seinem Auto von einer Straße abkam und 500 Meter tief stürzte. In einem Fluss fand die Feuerwehr am Mittwoch die Leiche eines 41-Jährigen.

JAVIER ETXEZARETA/ EPA-EFE/ REX Starker Regen in San Sebastián

Wegen der Überschwemmungen in Asturien fiel in mehreren Orten der Unterricht aus. Auch einige Zugverbindungen waren nach Angaben des Netzbetreibers Adif unterbrochen.