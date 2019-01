Spanien Zweijähriger fällt in mehr als hundert Meter tiefes Bohrloch

Im Süden Spaniens ist ein zweijähriger Junge in ein Bohrloch gefallen. Mit einem Großaufgebot versuchen Einsatzkräfte, den Jungen zu finden und aus dem nur 25 Zentimeter breiten Schacht zu ziehen, berichten spanische Medien. Bislang sei nur eine Tüte mit Süßigkeiten gefunden worden, die der Kleine bei sich getragen habe, sagte die Regierungsdelegierte in Málaga, María Gámez, dem Sender Antena 3.

Der Rettungseinsatz gestaltet sich schwierig: In dem Erdloch sei es feucht und kalt, zudem sei niemand technisch auf eine Operation "in einem solch engen Loch" vorbereitet, sagte Gámez. Versuche, den Vermissten mit zwei in den Schacht herabgelassenen Kameras zu orten, schlugen bislang fehl. Berichten zufolge wird nun versucht, parallel zu dem bestehenden Loch einen zweiten Schacht zu bohren, um den Jungen in der Tiefe zu erreichen.

DPA Bohrloch in der Provinz Málaga

Totalán liegt in einer Bergregion im Süden Spaniens, in der Provinz Málaga. Der Zweijährige war laut Angaben seiner Familie am Sonntag in das Loch gefallen, während seine Eltern in der Nähe picknickten. Die Eltern seien "am Boden zerstört", sagte die Sprecherin des Rettungsdienstes in der Region Andalusien, Elena Trigo. Die Suche werde erst beendet, wenn der Junge gefunden werde.

Der Schacht ist laut Lokalmedien im Dezember bei einer Erkundungsbohrung entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Loch nicht abgesichert.

Der Rettungseinsatz sorgte landesweit für Schlagzeilen. Regierungschef Pedro Sánchez bekundete der Familie via Twitter sein Mitgefühl und rief sie dazu auf, die Hoffnung nicht aufzugeben.