Die Polizei rückte wegen eines möglichen Verbrechens an - und fand dann lediglich eine Kunststoffpuppe: Die hatte eine Passantin im Saarland für einen leblosen Körper gehalten.

Die unbekleidete Puppe mit verdrehten Armen und Beinen habe am Dienstagabend in der Dunkelheit auf den ersten Blick wie eine Leiche ausgesehen, teilte die Polizei in St. Wendel mit. Entsprechend erschreckt habe die Frau aus Rheinland-Pfalz reagiert und die Beamten alarmiert, als sie die Puppe auf einem Rastplatz an der A62 entdeckte.

Noch vor Eintreffen der Polizei konnte sie zusammen mit einem Lastwagenfahrer den vermeintlichen Kriminalfall lösen. Die alarmierten Beamten nahmen die Puppe daraufhin mit und entsorgten sie auf einem Wertstoffhof. Wer sie auf dem Rastplatz abgelegt hatte, ist bislang unklar.