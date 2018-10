Auktion von Christie's Rollstuhl und Doktorarbeit von Stephen Hawking werden versteigert

Vor mehr als acht Monaten starb Stephen Hawking. Nun versteigert das Londoner Auktionshaus Christie's in einer Onlineauktion 22 Dinge aus dem Besitz des Astrophysikers.

Darunter befinden sich laut dem Auktionshaus komplexe Forschungsarbeiten des Briten, ein Rollstuhl und ein Drehbuch der Serie "Die Simpsons".

Einen besonders hohen Preis dürfte bei der Versteigerung die Doktorarbeit des Astrophysikers bringen. Ihr geschätzter Wert liegt zwischen 113.000 und 170.000 Euro.

Hawking promovierte im Jahr 1966 - mit gerade einmal 24 Jahren. Unter dem Titel "Properties of Expanding Universes" (Merkmale sich ausdehnender Universen) untersuchte er Ideen über die Ursprünge des Universums, die in der Karriere des Wissenschaftlers eine Rolle spielten.

Genie und Popstar Brillanter Physiker und Popstar: Die Welt trauert um Stephen Hawking. Er starb im Alter von 76 Jahren. Wenn er einen Vortrag hielt, war der Saal voll - so wie hier bei einem Auftritt im Juni 2012 in Seattle. Hawking wurde am 8. Januar 1942 in Oxford geboren. Die ersten Jahre lebt Hawking in Highgate im Norden Londons. 1950 zieht die Familie nach St. Albans, 30 Kilometer außerhalb von London. Hawking beschrieb sich selbst im Nachhinein als mittelmäßigen Schüler. Hawking litt an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). Bereits seit Jahrzehnten war er fast völlig bewegungsunfähig, er saß im Rollstuhl. Schon seit Langem konnte er sich nur noch mühsam mit Hilfe eines Computers verständigen. Trotz seiner Krankheit reiste Hawking um die Welt - und erlebte sogar Schwerelosigkeit. 2007 flog er bei einem Parabelflug mit. "Meiner Meinung nach sollten sich behinderte Menschen auf die Dinge konzentrieren, die ihnen möglich sind, statt solchen hinterherzutrauern, die ihnen nicht möglich sind", schrieb Hawking in seiner Autobiografie. Hawking war zweimal verheiratet, hier ist er nach der zweiten Trauung im Jahr 1995 mit Elaine Mason zu sehen. Sie war eine seiner Krankenschwestern. "Meine Ehe mit Elaine war leidenschaftlich und stürmisch", schrieb Hawking später. In einem Interview mit der Zeitschrift "New Scientist" sagte Hawking einmal auf die Frage, worüber er jeden Tag am meisten nachdenke: "Frauen. Sie sind ein komplettes Rätsel." Hier ist er 2005 mit Elaine in Spanien zu sehen. Kurz darauf, im Jahr 2006, ließ sich das Paar scheiden (diese Aufnahme entstand 2005 während der Frankfurter Buchmesse). Aus seiner ersten Ehe hatte Hawking drei Kinder. Im Jahr 2009 verlieh der damalige US-Präsident Barack Obama dem Physiker die renommierte Medal of Freedom. Sie wird Persönlichkeiten verliehen, die einen bedeutenden Beitrag "für die Sicherheit oder das nationale Interesse der USA, den Weltfrieden und kulturelle oder andere bedeutsame öffentliche Belange" geleistet haben. Im Jahr 2008 traf Hawking Papst Benedikt XVI. im Vatikan. Ärzte hatten Hawking bereits vor etwa einem halben Jahrhundert vorausgesagt, dass er an der Muskelschwäche ALS sterben werde. Der Gedanke an den Tod habe ihn seit Langem begleitet, sagte Hawking. Angst habe er davor nicht. Ebenfalls 2008 reiste Hawking auch nach Südafrika, dort traf er unter anderem Nelson Mandela. Ein Jenseits hielt der Physiker für ausgeschlossen. "Ich sehe das Gehirn als einen Computer an, der aufhört zu arbeiten, wenn seine Einzelteile nicht mehr funktionieren", sagte Hawking einst dem britischen "Guardian". 2014 kam der Film "Die Entdeckung der Unendlichkeit" in die Kinos, das Drehbuch basierte auf den Memoiren von Hawkings erster Ehefrau Jane. Die beiden waren von 1965 bis 1995 verheiratet. Die Hauptrollen im Film übernahmen Eddie Redmayne und Felicity Jones - hier sind sie mit Hawking bei der Premiere des Films in Großbritannien zu sehen. In der populären TV-Serie "The Big Bang Theory" war Hawking mehrfach zu sehen. Jim Parsons spielt darin eine der Hauptrollen, den Nerd Sheldon. Und dessen Idol ist: Stephen Hawking. Hawking gehört zu den größten Wissenschaftlern aller Zeiten. Die Fachwelt schätzte Hawking wegen seiner Theorien zum Ursprung des Kosmos und zu Schwarzen Löchern. "Ich möchte das Universum ganz und gar verstehen", sagte er einmal. "Ich möchte wissen, warum es so ist, wie es ist, und warum es überhaupt existiert."

Auch ein Rollstuhl Hawkings, auf den er infolge seiner Nervenkrankheit Amyotropher Lateralsklerose (ALS) angewiesen war, soll versteigert werden. Sein Wert wird zwischen 11.000 und 17.000 Euro eingeschätzt. Die Erlöse aus den Versteigerungen sollen an Wohltätigkeitsorganisationen gehen.

Hawking war am 14. März im Alter von 76 Jahren in Cambridge gestorben. Er gilt als einer der bedeutendsten Physiker unserer Zeit.

Populär war Hawkings Bestseller "Eine kurze Geschichte der Zeit", in dem er einem nichtwissenschaftlichen Publikum die Natur des Universums erklärte. In der letzten Woche machte die posthume Veröffentlichung seines letzten Buchs "Brief Answers to the Big Questions" Schlagzeilen: Wissenschaft und Bildung seien stärker in Gefahr als je zuvor, hatte Hawking demnach kurz vor seinem Tod im März 2018 gewarnt. In diesem Zusammenhang sprach er auch über die Wahl von US-Präsident Donald Trump und die Entscheidung der Briten aus dem Jahr 2016, aus der Europäischen Union auszutreten. Es handele sich um "eine globale Revolte gegen Experten. Und das schließt Wissenschaftler ein".