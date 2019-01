Ein Vater in Mecklenburg-Vorpommern hat seine neunjährige Tochter ausgesetzt, weil sie nicht einschlafen wollte. Mit dieser Aktion hätten sie ihrer Tochter zeigen wollen, "wie gut sie es zu Hause hat", sagten die Eltern zu Polizeibeamten. Ein Anrufer hatte am Sonntagabend den Notruf gewählt, nachdem das Kind ihn um Hilfe gebeten hatte.

Die Eltern gaben an, dass sie sich mit dem Kind gestritten hätten, weil dieses nicht einschlafen wollte. Daraufhin sei der Vater mit seiner Tochter ins Auto gestiegen und mit ihr von Stralsund in Richtung Altefähr gefahren. Auf dem Weg habe er sie aussteigen lassen und sei so weit weg gefahren, dass seine Tochter das Auto nicht mehr habe sehen können.

Nach einer Weile sei er zurückgekehrt, habe seine Tochter jedoch nicht mehr finden können. Gemeinsam mit der Mutter des Kindes habe er sich auf die Suche gemacht. Währenddessen seien die Eltern auf die Polizisten getroffen, die die Neunjährige in Obhut genommen hatten.

Gegen den Vater wurde Strafanzeige erstattet. Das Kind durfte nach Rücksprache mit der Jugendbehörde wieder zurück zur Mutter.