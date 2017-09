Verwüstungen nach Sturm "Harvey" Trump beantragt Notfallhilfe von acht Milliarden Dollar

US-Präsident Donald Trump hat beim Kongress eine erste Hilfszahlung in Höhe von 7,85 Milliarden Dollar beantragt. Das Geld sei für den Wiederaufbau nach dem Tropensturm "Harvey" gedacht, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Der Sturm hat vor allem Texas schwer verwüstet. 7,4 Milliarden Dollar seien für einen Bundesfonds vorgesehen, der nach Katastrophen Gelder bereithält, 450 Millionen für Kredithilfen für kleinere Unternehmen.

Die Finanzierung wird in Washington zwar allgemein unterstützt. Sie ist aber dennoch problematisch, weil die USA voraussichtlich Ende September an die festgelegte Schuldenobergrenze stoßen werden. Nur der Kongress kann das Limit anheben. Das Weiße Haus warnte bereits, sollte die Obergrenze nicht weiter nach oben gesetzt werden, könnte dies Hilfen für die Flutopfer erschweren. Zuletzt war erwartet worden, dass Trump, der in vielen Themen mit dem Kongress überkreuz liegt, zunächst nur 5,95 Milliarden Dollar beantragen wird.

Teuerste Naturkatastrophe in der Geschichte der USA?

Die Regierung will die Hilfen in mehreren Schritten fließen lassen, weil die Schäden bislang nur grob zu beziffern sind. Nach ersten Schätzungen zeichnet sich jedoch ab, dass "Harvey" zur teuersten Naturkatastrophe in der Geschichte der USA werden könnte. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hatte bereits erklärt, er erwarte alleine Kosten für die Nothilfe der Bundesregierung von weit mehr als 100 Milliarden Dollar. Allein der Sachschaden wurde am Freitag vom Wetterdienst AccuWeather auf 190 Milliarden Dollar geschätzt.

Weil die Wasserpegel in Texas langsam sinken, wird nach wird nach und nach das volle Ausmaß der Zerstörung von "Harvey" sichtbar. Die Bewohner der besonders schwer betroffenen Stadt Houston befürchten jedoch, dass noch weitere Wirbelstürme die Millionenmetropole heimsuchen könnten. "Wir sind immer noch in der Hurrikan-Saison, jetzt ist der Hauptzeitpunkt", sagte Sven Duske aus Baden-Württemberg, der seit November 2014 in Houston lebt und arbeitet. Es sei die Frage, wie sich ein weiterer Hurrikan mit Starkregen auf die gesamte Situation auswirken würde.

Der Ausnahmezustand in Texas geht damit weiter, die Furcht vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen wächst. In einer überschwemmten Chemiefabrik nahe Houston kam es am Freitagabend (Ortszeit) erneut zu einem Feuer. Schon in der Nacht zu Donnerstag war es dort zu mehreren kleineren Explosionen und Bränden gekommen. In der Fabrik war wegen der Überschwemmungen die Kühlanlage ausgefallen. Die dort gelagerten organischen Peroxide erwärmten sich, deswegen bestand Explosionsgefahr.

Die Feuerwehr beschloss, vorerst nicht einzugreifen. Es sei besser, die noch vorhandenen Behälter in den nächsten Tagen ausbrennen zu lassen, "als Feuerwehrleute in Gefahr zu bringen", sagte der stellvertretende Bezirksfeuerwehr-Chef Bob Royall. Das Gelände wurde von der Polizei weiträumig abgeriegelt.

DPA/ KTRK In einer Chemiefabrik in Crosby bei Houston brach erneut ein Feuer aus

"Harvey" war am 25. August erstmals auf Land getroffen und hatte sintflutartige Regenfälle in die Gegend gebracht. Binnen weniger Tage fielen in dem Staat bis zu 1250 Liter Regen pro Quadratmeter - ein Rekord für das Festland der USA.

Gouverneur Abbott erklärte, in einigen Regionen sei längst noch keine Entwarnung zu erwarten. In der Gegend um die Stadt Beaumont im Osten des Bundesstaates lägen die Wasserhöchststände um rund zwei Meter über den bisherigen Rekorden. "Das wird noch eine Woche lang so bleiben", sagte Abbott. Die Stadt werde von außen mit Wasser und Nahrung versorgt.

Einem Bericht der "Washington Post" zufolge dürften weit mehr als die 100.000 Häuser von Flutschäden betroffen sein, die das Weiße Haus am Donnerstag genannt hatte. Allein 93.000 Häuser sind nach Angaben aus Texas außerhalb der Millionenmetropole Houston betroffen. Die Behörden im Harris County erklärten, dort seien 136.000 Gebäude geflutet worden - zehn Prozent des Häuserbestandes. Die Katastrophenschutzbehörde FEMA teilte mit, dass mehr als 440.000 Menschen Anträge auf Nothilfe gestellt hätten. Anträge über 79 Millionen Dollar seien bereits genehmigt.

Mindestens 47 Todesopfer befürchtet

Über die Zahl der Todesopfer der Flutkatastrophe gab es weiterhin keine Klarheit. US-Fernsehsender wie Fox News und CNN gaben am Freitag die inoffizielle Zahl von 47 Toten an. Die Zahl dürfte weiter steigen. Schätzungen über Sachschäden schossen weiter in die Höhe. Die Experten des Wetterdienstes AccuWeather erwarteten inzwischen Schäden in Höhe von 190 Milliarden Dollar.

Am Samstag wird US-Präsident Trump in Houston erwartet. Geplant sind Treffen mit Opfern des Hochwassers sowie freiwilligen Helfern. Danach wird Trump nach Louisiana weiterreisen. Der Bundesstaat ist ebenfalls vom Sturm getroffen worden.

Video: Frau nach Stunden aus Wassermassen gerettet