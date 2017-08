Der im Gefolge des Hurrikans "Harvey" niedergehende Regen hat die schlimmsten Erwartungen übertroffen - und den Nationalen Wetterdienst der USA sogar gezwungen, die Farbskala seiner Karten anzupassen, um die Wassermassen überhaupt noch adäquat darstellen zu können.

Zwei Farbtöne mussten den Angaben zufolge hinzugefügt werden: Violett, um Niederschläge zwischen 20 und 30 Inches zu zeigen (51 bis 76 Zentimeter), fliederfarben, um Regen jenseits der 30 Inches (ab 76 Zentimeter) darzustellen.

#Harvey in perspective. So much rain has fallen, we've had to update the color charts on our graphics in order to effectively map it. pic.twitter.com/Su7x2K1uuz — NWS (@NWS) 28. August 2017

"Wir sehen katastrophale Überflutungen, die wahrscheinlich noch schlimmer werden, weil das Wasser nur langsam abfließt", sagte der Leiter des Nationalen Wetterdienstes, Louis Uccellini. In den kommenden Tagen könnte sich die Lage noch dramatisch verschlechtern. "Wir erwarten den Höhepunkt erst am Donnerstag oder Freitag", so Uccellini.

Video AFP

Im Südosten von Texas wurden bereits Niederschlagsmengen von mehr als 30 Inches gemessen. Für einige Gebiete sind mehr als 50 Inches (127 Zentimeter) vorhergesagt. Das Zentrum des Sturms befindet sich rund 217 Kilometer süd-südwestlich von Port Arthur in Texas und bewegt sich mit etwa sechs Kilometern pro Stunde und Windgeschwindigkeiten bis 75 km/h nach Osten.

"Harvey" hatte am 24. August rasant an Fahrt aufgenommen und kurz vor Mitternacht mit Spitzengeschwindigkeiten von 215 km/h die Stufe 4 erreicht. Als der Hurrikan das Land erreichte, schwächte er sich zu einem tropischen Sturm ab. Das bedeutet jedoch nicht, dass es weniger regnet.

Die Metropole Houston ist schwer betroffen. Die viertgrößte Stadt der USA ist besonders anfällig für Überschwemmungen, weil sie gerade einmal 15 Meter über dem Meeresspiegel liegt und der Boden sehr tonhaltig ist, wodurch das Wasser nur schlecht abfließt.

In der Regel zieht ein Hurrikan Feuchtigkeit aus dem Ozean, die er als Niederschlag wieder abgibt. "Harvey" allerdings habe so viel Wasser über einer so großen Region im Südosten Texas abgegeben, dass er eben diese Feuchtigkeit wiederaufnehme und erneut abgebe. "Die Flutregion ist so groß, dass sie wie der Teil eines Ozeans agiert", sagte der Meteorologe Jeff Masters dem "Scientific American". "Es müssen nur etwa 50 Prozent der Landmenge mit Wasser bedeckt sein, damit das passiert", so Masters. "In Texas ist es offensichtlich mehr."

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag den Ausnahmezustand für Louisiana ausgerufen. Meteorologen rechnen damit, dass "Harvey" am Dienstag leicht ostwärts wandern und damit auch Teile dieses Bundesstaates erreichen wird. Dort hatte es schon in den vergangenen Tagen heftig geregnet.

In New Orleans sollen Schulen und Behörden geschlossen bleiben, wie die Verwaltung der größten Stadt des US-Bundesstaates anordnete. Bürgermeister Mitch Landrieu empfahl den Bewohnern, ihr Haus nicht zu verlassen. Er riet ihnen, Essen, Trinken und Medikamente für mindestens drei Tage vorrätig haben.

"Harvey" ist mit Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern in der Stunde der heftigste Sturm in Texas seit 1961. Bisher sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Zehntausende wurden in Sicherheit gebracht.