Sturmtief "Xavier" Tonnenschwerer Hafenkran stürzt in die Jade

In Wilhelmshaven hat Sturmtief "Xavier" einen rund tausend Tonnen schweren Hafenkran aus den Angeln gehoben und ins Fahrwasser der Jade gestürzt. Orkanböen der Stärke 12 hätten den auf Schienen laufenden Kran angehoben, gedreht und umgekippt, teilte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei mit.

Hafenarbeiter in der Nähe seien nicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag. Der Kran wurde den Angaben zufolge völlig zerstört. Der Schaden am Kran und am Gleisbett wird zusammen auf mehr als eine Million Euro geschätzt. Der Verladebetrieb für den Kohleumschlag an der Niedersachsenbrücke wurde vorsorglich eingestellt.