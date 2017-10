+++ Liveblog zu "Xavier" +++ Sturm fordert Todesopfer in Hamburg

@FeuerwehrHH hat in knapp zwei Stunden #Unwetter #Xavier über #Hamburg 650 (!) Einsätze gemeldet bekommen Wir bleiben im #EinsatzfuerHamburg

Die Deutsche Bahn hat wegen "Xavier" vorerst auch die Fernverkehrsstrecken Berlin-Hannover und Berlin-Hamburg eingestellt. Das teilte ein Bahnsprecher in Berlin mit. Man wolle damit vermeiden, dass Züge auf offener Strecke liegen bleiben.



Das Sturmtief beeinträchtigt den Bahnverkehr in ganz Norddeutschland. In Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen rollen derzeit keine Züge mehr. Auch der S-Bahn-Verkehr in Hamburg wurde wegen auf die Gleise oder in die Oberleitungen gewehten Bäumen bis auf Weiteres eingestellt.