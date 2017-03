Tier macht Sachen Disco-Fuchs

In Stuttgart hat ein Fuchs am Wochenende für Aufregung gesorgt. Das Tier verirrte sich in eine Disco. Der Ausflug fand jedoch ein trauriges Ende.

Ein Discofox ist ja nichts Ungewöhnliches in einem Klub, ein echter Fuchs in einer Stuttgarter Disco allerdings schon. "Mitarbeiter der Diskothek meldeten gegen 23.10 Uhr, dass sich ein Fuchs an wartenden Gästen vorbei Zutritt zum Klub verschafft hatte", teilte die Polizei mit.

Dem Tier sei es in der Disco jedoch offensichtlich zu laut gewesen, es flüchtete. Die alarmierten Beamten hätten den offenbar orientierungslosen Fuchs noch über die Straße rennen sehen. Dort sei das Tier von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden.