Blinder Passagier Mann entdeckt indischen Skorpion im Zug nach Stuttgart

Seltener Fund im Zug von Frankfurt nach Stuttgart: Ein Passagier hat im Zug einen Skorpion entdeckt. Das etwa drei Zentimeter lange Tier lief über den Oberkörper des Mannes, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der Vorfall hatte sich demnach bereits am Dienstag ereignet. Der Skorpion war vermutlich während einer Indienreise in den Rucksack des Fahrgasts gelangt und als blinder Passagier nach Deutschland gereist.

Wie würdet ihr reagieren, wenn plötzlich ein Skorpion über euren Oberkörper läuft?



Absolut souverän handelt der Reisende in unserer PM https://t.co/kKZxjSlu9M / @PP_Stuttgart *mp pic.twitter.com/ixAyhdg5Up — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) 15. März 2019

Der Mann fing das Tier noch im Zug mit einem Kaffeebecher ein. Am Stuttgarter Hauptbahnhof übergab er es an die Beamten, die es an den Tiernotdienst übergaben. Der Mann habe "absolut souverän" gehandelt, hieß es von der Polizei.

Unbeschadet überstand das Tier den langen Weg aber offenbar nicht: Kurz nach seiner Einlieferung in eine Tierhandlung starb der Skorpion.