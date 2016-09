Süddeutschland Zwei Kinder bei Unfällen auf Bauernhöfen getötet

Bei Unfällen auf landwirtschaftlichen Betrieben in Süddeutschland sind zwei Kleinkinder ums Leben gekommen. Im baden-württembergischen Ehingen übersah ein Vater bei Arbeiten auf einem Bauernhof seine 16 Monate alte Tochter und überrollte sie mit seinem Hoflader, wie die Polizei in Ulm mitteilte. Das Kleinkind starb kurz darauf in einer Klinik.

Im bayerischen Sulzbach-Rosenberg überrollte ein 63 Jahre alter Großvater seinen zwei Jahre alten Enkel mit seinem Traktor. Der Großvater hatte den Jungen auf dessen Wunsch hin in die Frontschaufel gesetzt und war mit ihm auf ein Feld unterwegs.

Als der Landwirt den Jungen plötzlich nicht mehr dort sitzen sah, stellte er fest, dass er vom Hinterreifen überrollt und schwer verletzt worden war. Der Junge starb im Krankenhaus.