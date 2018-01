So viel Geld haben einzelne Lotto-Spieler in den USA in so kurzer Zeit selten gewonnen: Gleich zwei Menschen hatten kurz nacheinander riesiges Glück - und gewannen jeweils einige Hundert Millionen Dollar. Zusammengerechnet liegt die Gewinnsumme der beiden bei über einer Milliarde Dollar - umgerechnet mehr als 800 Millionen Euro.

Ein Spieler räumte 560 Millionen Dollar bei der Powerball Lotterie in der Kleinstadt Merrimack in New Hampshire im Nordosten des Landes ab, wie ein Vertreter der Lotterie mitteilte. Zwei Tage zuvor hatte bereits ein anderer Glücklicher ebenfalls in einer Kleinstadt, in Port Richey, in Florida 450 Millionen Dollar bei der Lotterie Mega Millions gewonnen.

Möglicherweise wissen die beiden Gewinner jedoch noch nichts von ihrem Reichtum. Jedenfalls haben sich beide noch nicht gemeldet, wie die Zeitung "Chicago Tribune" berichtet. Ihre Identität sei unbekannt.