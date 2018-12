Sydney Hochhaus nach lauten Knackgeräuschen geräumt

Schreck an Heiligabend: Nach lauten Knackgeräuschen mussten die Bewohner den Opal Tower, ein Hochhaus in der australischen Metropole Sydney, verlassen. Im 10. Stock des mehr als 30 Stockwerke umfassenden Gebäudes hörten Anwohner demnach den Morgen über immer wieder seltsame Geräusche. Ein Bewohner erzählte "Nine News", er habe einen lauten Knall gehört, als ob im Inneren des Gebäudes etwas zerbrochen sei.

Mehr als 3000 Menschen seien aus dem Haus und angrenzenden Gebäuden in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei am Montagnachmittag (Ortszeit) mit. Auch angrenzende Straßen und der nahe liegende Bahnhof wurden vorsorglich gesperrt.

Feuerwehrleute seien gemeinsam mit Ingenieuren in dem Hochhaus, um eventuelle Schäden zu überprüfen und das weitere Vorgehen festzulegen, sagte der Sprecher der Rettungskräfte. Nach Angaben eines Polizeisprechers bewegte sich das Gebäude ein oder zwei Millimeter. Zur Ursache machten Polizei und Feuerwehr keine Angaben. Ob oder wann die Anwohner zurück in ihre Wohnungen dürfen, ist noch unklar. "Das wird nicht in Minuten erledigt sein, aber hoffentlich in einigen Stunden", sagte ein Sprecher.

Risse in den Wänden, blockierte Türen

Bewohner berichteten auch von Rissen in den Wänden. Viele Türen waren demnach blockiert. Die Polizei musste einige von ihnen aufbrechen, damit Bewohner das Haus verlassen konnten.

Der Opal Tower ist eines von fünf neuen Wohnhochhäusern, die auf dem Gelände der Olympischen Spiele 2000 gebaut wurden. Er wurde erst vor vier Monaten eröffnet. In dem Gebäude befinden sich 392 Wohnungen, mehrere Geschäfte und ein Kindergarten.