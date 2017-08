Macau und Hongkong Tote und Verletzte bei Taifun "Hato"

Mit hohen Wellen, heftigen Böen und Wolkenbrüchen hat Taifun "Hato" in Südchina und den chinesischen Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau gewütet. In Macau kamen nach Angaben der Behörden mindestens drei Menschen durch den Wirbelsturm ums Leben.

Bei den Todesopfern handele es sich um drei Männer im Alter zwischen 30 und 65 Jahren, hieß es. Einer von ihnen wurde demnach von einer umstürzenden Mauer getroffen, einer stürzte von einem Balkon und der dritte wurde von einem Laster erfasst. Zwei weitere Menschen werden vermisst. Ein Stromausfall legte zudem viele der Casinos und Luxushotels lahm, für die Macau bekannt ist.

An Hongkong war "Hato" zuvor in einer Entfernung von etwa 60 Kilometern vorbeigezogen. Dennoch war der Sturm so stark, dass er dort Bäume und sogar Baukräne umknickte. Das Wetteramt stufte "Hato" als Taifun der höchsten Kategorie 10 ein - als ersten Wirbelsturm seit fünf Jahren.

Im Video: Hongkong ruft höchste Alarmstufe aus

Video AFP

Mehr als 80 Menschen wurden in Hongkong wegen Verletzungen durch den Sturm im Krankenhaus behandelt. Schulen blieben geschlossen, mehr als 400 Flüge wurden gestrichen. Auch Fährverbindungen wurden eingestellt und der Verkehr von Zügen und U-Bahnen eingeschränkt. Auf der Insel Lantau, die zu Hongkong gehört, brachten Rettungskräfte die Bewohner eines überfluteten Fischerdorfes in Sicherheit.

Die Sturmböen erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 207 Kilometern pro Stunde. An Hongkongs Küsten türmte der Taifun meterhohe Wellen auf, einige Stadtgebiete standen knietief unter Wasser. Umgestürzte Bäume machten viele Straßen unbefahrbar.

Auch in Südchina waren die Behörden in Alarmbereitschaft und warnten vor schweren Schäden. Tausende Menschen wurden laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Sicherheit gebracht. Schnellzugverbindungen zwischen mehreren großen Städten kamen zum Erliegen.