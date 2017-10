Sturmböen und Hochwasser Taifun zwingt Toyota zum Produktionsstopp

Ein starker Taifun hat Japan mit Sturmböen und peitschendem Regen überzogen. Der Taifun bewegte sich am Sonntagabend mit Windgeschwindigkeiten nahe dem Zentrum von bis zu 234 Kilometern in der Stunde Richtung Norden voran. In der Nacht zu Montag droht der Sturm die Pazifikküste der Hauptinsel Honshu zu treffen, auf der auch die Hauptstadt Tokio liegt. Die nationale Wetteragentur warnte die Bevölkerung vor Erdrutschen und hohem Wellengang.

Der Autokonzern Toyota kündigte an, den Betrieb ab Montagmorgen in all seinen Werken in Japan einzustellen. Auch in den Werken von Toyotas Tochtergesellschaften soll die Arbeit ruhen.

Wegen des Sturms wurden mehr als 250 Flüge gestrichen, im Norden und Westen des Landes fiel der gesamte Zugverkehr aus. Der Taifun hat auch Auswirkungen auf die am Sonntag stattfindende Parlamentswahl: Denn wegen des Unwetters verzögerte sich in einzelnen Regionen die Auszählung der Stimmzettel voraussichtlich bis zum folgenden Tag. Der Wirbelsturm droht auch die Wahlbeteiligung der Bürger zu beeinträchtigen, weil einige Gemeinden ihren Bürgern rieten, sich in Sicherheit zu bringen.

Der inzwischen 21. Taifun der Saison soll auf der Pazifikseite Japans Richtung Norden durchziehen und nach einer Wetterprognose am frühen Dienstag über dem Meer im Norden abklingen.