In Tansania ist eine Fähre mit schätzungsweise mehr als 300 Menschen an Bord gekentert. Mindestens 44 Menschen starben, Hunderte weitere Personen werden noch vermisst. Die Suche nach ihnen dauerte auch am Donnerstagabend noch an; dann wurde sie bis Sonnenaufgang am Freitag ausgesetzt.

37 Menschen seien gerettet worden, teilte die Agentur Temesa mit, sie ist für die Wartung der Fähren des Landes zuständig. Demnach könnten sich an Bord der "Nyerere" mehr als 300 Menschen befunden haben. Die exakte Zahl der Passagiere ist bisher nicht bekannt.

Die Fähre war auf dem Victoriasee zwischen Bugolora und der Insel Ukara unterwegs.