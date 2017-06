Elterncouch Ich hab Schulden - bei meinem sechsjährigen Sohn

Manche Kinder sammeln Briefmarken, andere Kronkorken. Mein Sohn sammelt Geldscheine. Um sein Hobby zu finanzieren, betätigt er sich als Geldverleiher - mit happigen Zinssätzen.

Jonas Ratz schreibt auf der Theodor Ziemßen und Juno Vai. Kinder sind manchmal wahnsinnig süß - und manchmal machen sie uns wahnsinnig. Für SPIEGEL ONLINE legen sich eine Mutter und zwei Väter regelmäßig auf dieschreibt auf der Elterncouch im Wechsel mitund

Der kleine Junge war gerade einmal sechs Jahre alt. Aber was für ein Geschäftssinn! Er kaufte Coca-Cola für 25 Cent pro Sechserpack - und verkaufte die Einzelflasche für jeweils fünf Cent. Gewinnmarge: 20 Prozent. Heute wird das Vermögen des kleinen Kerls von einst auf etwa 73 Milliarden Dollar geschätzt. Sein Name ist Warren Buffett.

Die Geschichte mit den Colaflaschen soll sich 1936 abgespielt haben und ist wahrscheinlich ebenso wahr wie die Jungfrauengeburt. Und doch frage ich mich: Habe ich vielleicht den nächsten Warren Buffett gezeugt? Und wenn ja, ist das ein Grund zum Jubeln oder zum Weinen?

Mein Sohn Frederik, inzwischen im besten Colaflaschenverkäuferalter, interessiert sich für Geld im Allgemeinen und viel Geld im Speziellen. Früher stand er auf Hartgeld und ließ sich noch mit den Trockner- und Waschmaschinenmünzen abspeisen, die Janas Studentenzeiten überdauert hatten. Oder mit alten Francs vom Südfrankreich-Urlaub 2001. Hauptsache, es glitzerte.

Inzwischen hat er das mit den Geldscheinen begriffen. Es fing mit dem Fünf-Euro-Schein an, bald folgte ein Zehn-Euro-Schein in der Spardose, Geschenk von Oma, aktuell spart Frederik auf den ersten Zwanziger. Es dürfte nicht mehr lange dauern, schließlich ist er inzwischen ins Kreditgeschäft eingestiegen. Und macht damit ordentlich Rendite. Sein bester Kunde: ich.

"Morgen kommt Frau Vincke"

Nicht, dass ich stolz darauf wäre. Aber jeden Sonntagabend, die Küche ist aufgeräumt, die Kinder liegen in ihren Betten, die gröbsten Spuren des Wochenendes sind beseitigt, fällt mir wie aus heiterem Himmel ein: Morgen kommt die Putzfrau! Und für die muss ich - genau abgezählt - 42 Euro rauslegen. (Liebes Finanzamt: Nein, sie putzt nicht schwarz, alles ordentlich angemeldet, aber sie will das Geld partout nicht als Überweisung). Natürlich habe ich nur 32 Euro in bar. Wer hat auch heute noch so viel Bargeld im Portemonnaie? Wo man doch ohnehin alles bei Amazon bestellen kann. Bücher, eine Schrankwand, Lebensmittel.

Was also tun? Sie ahnen es: Ich schleiche mich ins Kinderzimmer, für gewöhnlich schläft Frederik noch nicht, sondern knobelt, wie viel Cent er noch braucht, um den nächsten Schein vollzumachen. Ich sage: "Frederik, morgen kommt Frau Vincke." Frederik sieht mich an - ich meine, den Gesichtsausdruck von unserem Sparkassenberater zu erkennen - und sagt nur: "Ist ok".

Er kennt das schon. Ich nehme die zehn Euro aus seiner Spardose, damit wir der Putzfrau 42 Euro hinlegen können. Und morgen bekommt Frederik von seinem Vater, der wieder einmal nicht daran gedacht hat, rechtzeitig Bargeld abzuheben und Sonntagabend dann doch lieber noch ein Glas Rotwein trinken möchte als nochmal vor die Tür zu müssen, 10,50 Euro zurück.

Tagtraum mit Warren

Ich weiß nicht mehr, wie es angefangen hat. Hatte ich ein schlechtes Gewissen? War es Frederik am Anfang vielleicht sogar egal, ob er Zinsen kassiert? Kann sein. Aber jetzt ist er eisenhart: 50 Cent für einen Zehn-Euro-Kredit. Das ist schon ein fast eine Warren-Buffet-Gewinnspanne.

Während ich noch rechne, beschleicht mich ein grotesker Tagtraum: Verfolgt von einem überschwappenden Wischeimer und einem Handfeger rette ich mich mit letzter Kraft auf den Spielteppich im Kinderzimmer, der plötzlich in der Sahara zum Liegen gekommen ist. Die Sonne brennt heiß hernieder und ich meine schon, vor Durst zu fantasieren, als auf einem Dinosaurier mit der Frisur von Mario Draghi mein Sohn Frederik herbeireitet, in der Hand ein Sechserpack Coca-Cola: "Das macht 42 Euro!", sagt er und ich verzweifle, weil ich natürlich nur 32 im Portemonnaie habe. Frederiks Gesichtsausdruck ähnelt jetzt nicht mehr dem von unserem Sparkassenberater, sondern trägt das Schildkröten-Grinsen von Warren Buffet, doch noch bevor er "Ist ok" sagen kann, schrecke ich auf.

Kann man bei Amazon eigentlich auch Bargeld bestellen?

