Tauernhöhenweg Frau aus Thüringen stirbt bei Sturz aus hundert Metern

Mit ihrem Enkel war eine Frau aus dem Süden Thüringens in die Salzburger Berge gekommen, um zu wandern. Von der Rudolfshütte am Weißsee sollte es am Montag über den Tauernhöhenweg in Richtung Ödwinkelkees gehen, berichtete die "Passauer Neue Presse".

Doch gegen 15 Uhr setzte sich die 64-Jährige mit dem Enkel von der Gruppe ab. Der Polizei zufolge wollte sie auf eigene Faust zur Rudolfshütte auf 2315 Metern zurückkehren.

Erst bei der Rückkehr der Gruppe am Abend fiel die Abwesenheit der beiden auf. Eine Suchaktion wurde gestartet. Kurz darauf fand ein Bergführer die 64-Jährige und ihren Enkel etwa eine halbe Stunde von der Hütte entfernt, etwa 100 Meter unterhalb des Tauernhöhenwegs, abgestürzt in steilem Gelände. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, der Junge wurde ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Der Nationalpark Hohe Tauern ist mit Höhenlagen zwischen 1000 und 3798 Meter (Großglockner) das größte Naturschutzgebiet im Alpenraum.