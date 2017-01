Teheran Dutzende Menschen sterben bei Hochhaus-Einsturz

Ein Hochhaus in Teheran ist nach einem Brand in den obersten Stockwerken eingestürzt. Zuvor war das Gebäude evakuiert worden, berichteten örtliche TV-Sender. Feuerwehrleute kämpften aber noch im Gebäude gegen die Flammen, als es vor laufenden Fernsehkameras einstürzte.

Der staatliche Sender Press TV berichtete, 30 Feuerwehrleute seien bei dem Einsturz gestorben. Die Löschversuche hatten mehrere Stunden gedauert, ehe das Gebäude innerhalb von Sekunden in sich zusammensackte.

Nach Berichten des Staatsfernsehens waren rund 200 Helfer im Einsatz. Ein Feuerwehrsprecher erklärte, die Behörden hätten die Hausverwaltung in der Vergangenheit mehrfach auf mangelnde Brandsicherheit hingewiesen. So hätten Feuerlöscher gefehlt, in den Treppenhäusern sei Kleidung gelagert gewesen.

Zuvor sollen bei den Löscharbeiten 38 Feuerwehrmänner verletzt worden sein. 25 Menschen mussten vor dem Einsturz wegen Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer war in den Morgenstunden ausgebrochen. Die Polizei sperrte Straßen rund um das Hochhaus ab.

Das sogenannte Plasco-Gebäude gehört zu den ersten Hochhäusern des Landes. Es wurde in den Sechzigerjahren erbaut. Zur Zahl der Stockwerke gibt es unterschiedliche Angaben - sie reichen von 15 bis 17 Etagen. In dem Gebäude befinden sich unter anderem ein Einkaufszentrum sowie Schneiderwerkstätten.