Hurrikan "Harvey" Die Wucht nimmt ab, die Gefahr bleibt

Hurrikan "Harvey" hat die Menschen im US-Bundesstaat Texas seine ganze Wucht spüren lassen. Windböen mit mehr als 200 Stundenkilometern peitschten übers Land, Starkregen ließ die Überschwemmungsgefahr steigen, hunderttausende Menschen waren auf der Flucht, etliche Haushalte ohne Strom. Im Laufe des Samstags verlor "Harvey" zwar an Kraft. Die Gefahr war damit aber nicht gebannt: Vielerorts drohen nun Starkregen und Überschwemmungen.

Das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA (NHC) stufte "Harvey" zwar vom Hurrikan zum normalen Tropensturm herunter. Es warnte zugleich aber vor "dramatischen und lebensbedrohlichen Überschwemmungen". Die Lage sei "extrem ernst". Der Sturm bewege sich kaum noch weiter und werde in den kommenden Tagen große Mengen Regen aufs Land fallen lassen - an manchen Orten bis zu vier Meter.

Auch für den benachbarten Bundesstaat Louisiana wurde heftiger Sturmregen durch "Harvey" erwartet. Sorgen gibt es vor allem in New Orleans, dem Zentrum der "Katrina"-Katastrophe vor zwölf Jahren. Der Bürgermeister der Großstadt, Mitch Landrieu, erklärte, Rettungsfahrzeuge und Boote stünden bereit. Evakuierungen waren in New Orleans zunächst nicht vorgesehen.

Im stark getroffenen Küstenort Rockport gab es inzwischen ein erstes Todesopfer. Das bestätigte Bürgermeister Charles J. Wax. Zwölf bis 14 Menschen sollen verletzt worden sein. Wegen der Überschwemmungsgefahr sind die Bürger weiter zu höchster Wachsamkeit aufgerufen.

"Es gibt hier weitreichende Zerstörungen", sagte Rockports Bürgermeister C.J. Wax dem Sender MSNBC. "Wir haben Geschäfte und Häuser, die komplett zerstört wurden." In Rockport und der angrenzenden Großstadt Corpus Christi waren 190.000 Haushalte ohne Strom, in der Metropole Houston waren es 62.000.

Wiederaufbau wird Jahre dauern

Texas dürfte noch lange an den Folgen des Sturms leiden. "Der Wiederaufbau nach dieser Katastrophe wird Jahre dauern", sagte der Leiter der US-Katastrophenschutzbehörde Fema, Brock Long, MSNBC. "Für den Staat Texas wird das ein beispiellos langer und frustrierender Abschnitt."

"Harvey" war der stärkste Hurrikan seit mehr als zehn Jahren, der aufs Festland der USA traf. Das Hurrikanzentrum hatte den Wirbelsturm am Freitag auf die hochgefährliche Kategorie vier von insgesamt fünf heraufgestuft. US-Präsident Donald Trump hatte den Notstand ausgerufen.