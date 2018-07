Einsatzkräfte haben die letzten vier eingeschlossenen Jugendlichen und deren Trainer aus der Höhle in Thailand gerettet. Das teilte die thailändische Marine mit. Die Kinder wurden in einem stundenlangen Tauchereinsatz ins Freie gebracht, zuletzt kam der 25-jährige Coach aus der Höhle.

Rettungskräfte begleiteten die letzten der Eingeschlossenen ins Freie. Die Jungen und ihr Trainer seien allesamt in Sicherheit, teilten sie die Rettungskräfte mit. Damit sind alle 13 Mitglieder der Fußballmannschaft befreit, die vor zweieinhalb Wochen in der Tropfsteinhöhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non an der Grenze zu Myanmar von einer Sturzflut überrascht worden waren.

Angehörige und Helfer jubelten, als klar wurde, dass die Rettungskation erfolgreich verlaufen war. Über ihren Köpfen kreisten Hubschrauber, die die Geretteten in Krankenhäuser brachten. Der Kampf um das Leben der jungen Fußballer hatte die Öffentlichkeit in vielen Ländern der Welt in Atem gehalten.

Mehr als 18 Spezialtaucher hatten den Einsatz begleitet, der am Morgen im Norden des Landes begonnen hatte. An den Rettungsaktionen der vergangenen Wochen waren insgesamt mehr als tausend Retter beteiligt. Vier Taucher, die an dem Rettungseinsatz beteiligt waren, sollen sich noch in der Höhle befinden.

Experten hatten es kaum für möglich gehalten, dass das Team des Fußballvereins "Wildschweine" aus seinem Zufluchtsort vier Kilometer im Innern der Höhle sicher nach draußen gebracht werden kann. Große Teile der Höhle sind überflutet, keines der Kinder hatte Erfahrung im Tauchen. Die Jungen wurden daher von den Profis ins Schlepptau genommen.

SPIEGEL ONLINE Karte Thailand Höhle Überflutung

Bei den ersten beiden Tauch-Aktionen am Sonntag und Montag waren bereits acht Jungen gerettet worden, jeweils in Vierer-Teams. Ihnen geht es verhältnismäßig gut, sie werden im Krankenhaus der Provinzhauptstadt Chiang Rai behandelt. Zwei von ihnen haben minder schwere Lungeninfekte davongetragen.

Insgesamt seien die Fußballer aber bei guter Gesundheit, teilten die Ärzte mit. Keiner habe Fieber. Die ersten vier durften schon ihre Familien sehen - allerdings nur durch eine Glasscheibe. Zuvor war bereits Thailands Militär-Machthaber Prayut Chan-o-cha bei ihnen zu Besuch.

Im Video: Rettungsaktion in Nordthailand

Video Twitter @elonmusk / REUTERS

Die Jungs seien hungrig und in ausgelassener Stimmung, sagte ein Beamter aus dem Gesundheitsministerium. "Sie haben ein starkes Immunsystem, weil sie Fußballspieler sind." Dennoch habe man die Jungen vorsorglich isoliert, um sie vor Infektionen zu schützen. Auch sollen sie von einem Psychiater begutachtet werden. Alle acht sollen jedoch eine weitere Woche zur Beobachtung in der Klinik bleiben.

Das Fußballteam war am 23. Juni bei einem Ausflug in die Höhle von den Wassermassen überrascht worden. Erst nach neun Tagen, in denen es keinerlei Lebenszeichen gab, wurden die Jungen und ihr Trainer von britischen Höhlentauchern entdeckt. Die Rettung wurde dann zu einem Kampf gegen Wetter und Zeit. In Südostasien ist gerade Monsun-Saison. Die ganze Zeit drohte, dass das Wasser in der Höhle so schnell steigt, dass die Hilfsaktion abgebrochen werden muss. Deshalb wurde unter anderem darüber nachgedacht, Tunnel in die Tiefe zu bohren.