kurz & krass Fisch in Nationalfarben für Rekordpreis versteigert

Patriotismus kommt in den unterschiedlichsten Formen. Manche sehen ihn gar in der Färbung eines Siamesischen Kampffisches. Weil ihn die an Thailands Nationalflagge erinnerte, hat ein Mann mehr als das 280-Fache des üblichen Preises für das Tier bezahlt.

Der thailändische Fisch-Enthusiast bot bei einer Online-Auktion umgerechnet 1415 Euro für den blau-weiß-roten Siamesischen Kampffisch. Mehr sei für einen Fisch dieser Art noch nie bezahlt worden, hieß es. Normalerweise kostet ein Exemplar umgerechnet knapp fünf Euro.

Als er das Muster des Fisches sah, habe er unbedingt mitbieten müssen, sagte Chuchat Lekdeangyu. "Es gab auch früher schon Kampffische, die der Nationalflagge ähnelten, aber keiner hatte so klare Farben wie dieser."

Er war in die Auktion eingestiegen, als der Preis bei 13.000 Baht (344 Euro) lag. Mit seinem Gebot von 53.000 Baht (1415 Euro) stach er die anderen Interessenten aus. "Es ist viel Geld für mich, aber ich denke, das ist es wert", sagte Chuchat, der nun viele Fotos von dem Tier machen will. Er wolle der Welt zeigen, dass Thailand wunderschöne Fische habe. Sein Fisch gehöre allen Thailändern.

Das drei Monate alte Tier soll alleine in einem Aquarium leben, um nicht tödlichen Revierkämpfen zum Opfer zu fallen, für die die Kampffische bekannt sind.