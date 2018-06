Thailand Fußballmannschaft in Höhle eingeschlossen

Eine thailändische Jugendfußballmannschaft ist seit zwei Tagen verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass die zwölf Jungen im Alter von elf bis 15 Jahren und ihr 25-jähriger Trainer in einer Höhle eingeschlossen sind. Eine Sturzflut habe den Weg nach draußen versperrt, teilte die Polizei in der nordthailändischen Provinz Chiang Rai mit.

Die Jugendlichen sollen am Samstag mit ihrem Trainer in die Tham Luang Nang Non Höhle gegangen sein. Eine Mutter berichtete, ihr Sohn sei an diesem Tag nicht vom Training zurückgekehrt - und setzte damit die Suche in Gang. "Wir suchen derzeit noch", sagte ein Polizeisprecher. "Wir haben Spuren gefunden, die Menschen aber noch nicht."

Spezialkräfte, darunter auch Taucher, hätten die Höhle durchsucht, die Jugendlichen aber zunächst nicht finden können. Stattdessen hätten sie unter anderem Rucksäcke und Fußabdrücke der Jugendlichen entdeckt.

AP/ Chiang Rai Public Relations Department Höhleneingang

Rettungskräfte vermuten die Jugendlichen in einer Kammer des Höhlenkomplexes, die etwa vier Kilometer weit vom Eingang entfernt liegt. Der Höhlenkomplex selbst soll rund sechs bis acht Kilometer lang sein. Versuche, bis in diese Kammer vorzudringen, sind Behörden zufolge bisher fehlgeschlagen, weil der Höhleneingang extrem schmal, überflutet und mit Sand und Matsch gefüllt sei.

Man gehe davon aus, dass die Jungen und ihr Trainer noch am Leben seien, sagte ein Polizeisprecher. Darauf setzen auch die Eltern: "Wir hoffen, dass die Kinder eine Gruppe gebildet haben, sicher sind und auf ihre Rettung warten", sagte ein Vater dem thailändischen Sender PBS. Aufnahmen in dem Bericht zeigen Fahrräder und Fußballschuhe vor dem Höhleneingang.

AP/ TPBS Rettungskräfte in der Höhle

In Thailand ist gerade Regenzeit. Vor allem in Berggebieten kann es dabei zu plötzlichen Überschwemmungen kommen. Die Tham Luang Nang Non Höhle gilt als Touristenattraktion und wird in der Zeit von Juni bis Oktober öfter geflutet.