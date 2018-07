Rettungsaktion in Thailand Sechs Jungen haben die Höhle verlassen

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Die Rettungsaktion in einer thailändischen Höhle kommt rasch voran: Spezialtaucher holten die ersten sechs der dreizehn Mitglieder einer Jungen-Fußballmannschaft ins Freie. Das teilten die Thai Navy Seals und thailändische Behörden mit. Die übrigen sieben Mitglieder der Jugend-Fußballmannschaft sollten am Montag aus der Höhle befreit werden, erklärte das Amt für Katastrophenschutz.

Die ersten der geretteten Jugendlichen wurden bereits per Krankenwagen und Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg ins Freie müssen die Kinder weite Strecken durch schlammiges Wasser tauchend zurücklegen.

An der Rettung sind 90 Taucher beteiligt, 50 davon aus dem Ausland, wie der Leiter der Operation sagte. Die gesündesten Jungen seien zuerst gerettet worden. Die Rettungskräfte brauchen demnach mindestens zehn Stunden Zeit für die Vorbereitung, bevor die sie weitermachen können.

Begleitet von Profi-Tauchern legten sechs Jungen die mehr als vier Kilometer lange Strecke durch die Höhle zurück. Dabei mussten sie sich auf weiten Strecken tauchend fortbewegen, sich durch Engstellen zwängen und gegen die Strömung kämpfen.

Der Tauchgang durch die weit verzweigte Höhle ist schon für Profis kräftezehrend. Die Jungen und ihr Trainer waren erst in den vergangenen Tagen mit den Grundregeln des Tauchens vertraut gemacht worden, einige von ihnen können nicht einmal schwimmen.

SPIEGEL ONLINE

Da die Jungen in dem schlammigen Wasser praktisch nichts sehen können, wurden Taue befestigt, an denen sie sich voran hangeln sollten. Wie gefährlich das Unterfangen ist, hatte am Freitag der Tod eines erfahrenen thailändischen Tauchers gezeigt, der auf dem Weg aus der Höhle wegen Sauerstoffmangels gestorben war.

Die zügige Befreiung von sechs Jungen spricht dafür, dass die Rettungsaktion besser und schneller als erwartet lief. In einer offiziellen Mitteilung der thailändischen Behörden kurz vor Bekanntwerden der ersten Rettungsberichte hatte es noch geheißen, es sei nicht absehbar, wann die ersten Jungen die Höhle verlassen könnten. Sinkende Wasserstände in der teilweise überfluteten Höhle könnten die Rettungsmission beschleunigt haben.

Zeit wurde knapp

Die Einsatzkräfte hatten sich zum Beginn des Rettungseinsatzes entschlossen, weil die Zeit wegen drohender Regenfälle knapp wurde. Außerdem sank der Sauerstoffgehalt in der Höhlenkammer, in die sich die Fußballmannschaft geflüchtet hatte.

Geplant war, die Jungen und ihren Trainer die etwa vier Kilometer von ihrem Zufluchtsort im Inneren der Höhle sicher nach draußen zu bringen. Jeder Einzelne sollte dabei von mindestens einem Taucher begleitet werden. Taucher hatten sich am Sonntagmorgen auf den Weg zu den eingeschlossenen Jugendlichen gemacht.

Das Drama um die jungen Fußballer im Alter von 11 bis 16 Jahren und ihren Betreuer begann am 23. Juni, als Wassermassen die Gruppe mehrere Kilometer tief in der Höhle einschlossen.