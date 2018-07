Thüringen Sechsjährige in Kleingartenanlage angeschossen

In Thüringen ist ein sechsjähriges Kind in einer Kleingartenanlage angeschossen worden. Das Kind wurde am Samstagabend durch den Schuss schwer verletzt, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Sechsjährige wurde in die Uniklinik Jena gebracht; nach Angaben der Polizei besteht für das Mädchen aber keine Lebensgefahr.

Noch ist unklar, wer den Schuss abgab. Allerdings fand in der Nähe der Anlage in Großsaara im Landkreis Greiz eine Jagd statt. Die Polizei ermittelt nun, ob ein Mitglied der Jagdgesellschaft feuerte. "Derzeit wissen wir es nicht", sagte ein Sprecher.

Die Beamten hatten bei ihrem Eintreffen in der Nähe der Gartenanlage Schüsse gehört. Mit Unterstützung eines Hubschraubers stießen die Ermittler schnell auf die Jagdgesellschaft. Die Polizei beendete die Jagd sofort. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.