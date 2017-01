Tief "Axel" Bilder einer stürmischen Nacht

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern ist Sturmtief "Axel" in der Nacht auf Donnerstag von der Ostsee bis an den Alpenrand gefegt. Vielerorts kam es zu Verkehrsunfällen, in Norddeutschland führte die stärkste Sturmflut an den deutschen Ostseeküsten seit zehn Jahren zu zahlreichen Überschwemmungen und Schäden.

Viele Menschen haben die Folgen nach dem Sturm fotografiert. Allein bei Instagram finden sich unter den Stichworten "Axel" und "Sturmtief" Tausende Bilder aus den vergangenen 24 Stunden. Eine Auswahl:

Żuławy oberwały! #Axel #Tuga Ein von Maciej Bąk (@maciej.bak.77) gepostetes Foto am 5. Jan 2017 um 0:01 Uhr

l a n d u n t e r | s t u r m f l u t ___________________________________________________ #sturmflut #rostock #Warnemünde #molenfeuer #ostsee #balticsea Ein von rstckknd rostock (@rstckknd) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 14:44 Uhr

Axel, du stürmischer Gesell! #sturmtiefaxel #binz #ruegen #ruegenpics #balticsea @wirsindinsel @ostseebad.binz Ein von Daniel Große (@danielgrosse) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 6:18 Uhr

#axel #orkan #sturmflut #lübeck Ein von Timolevetzow@icloud.com (@timolevetzow) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 7:20 Uhr

Storm on river Spree. . #Berlin #Axel #WindOfChange Ein von Angel On Tour (@sweethomeberlin) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 4:54 Uhr