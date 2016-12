Tier macht Sachen - Best of 2016 Geschichten aus dem Großstadtdschungel

Verbildlicht: Der Weißkopfseeadler ist bekanntlich das Wappentier der USA. Was zwei der Tiere kurz nach der Wahl im November veranstalteten, wirkte fast wie eine symbolische Protestaktion. Die beiden Greifvögel lieferten sich einen erbitterten Luftkampf, landeten schließlich in einer Rinne am Straßenrand - und blieben im Gulli stecken. Erst nach 90 Minuten konnte sich einer der beiden befreien und flog davon. Der andere stürzte schwer verletzt in den Schacht.