Tier macht Sachen Seelöwe an Bord

Er sieht noch ein wenig erschöpft aus - aber glücklich. Ein Seelöwe hat an Bord eines Schiffs der US-Küstenwache angeheuert, nachdem er auf hoher See aus einer Fischerleine gerettet worden war.

Die Crew hatte das Tier laut einem Behördensprecher in der Nähe des Hafens von Newport aus seiner misslichen Lage befreit. Der junge Seelöwe sei nach seiner Rettung so glücklich gewesen, dass er kurzerhand an Bord des Bootes gehüpft sei.

Mit etwas Überzeugungsarbeit habe der junge Rekrut nach seinem Hopser an Bord für Bilder posiert. Das Tier wurde im Anschluss an das Pacific Marine Mammal Center weitergegeben. Dort soll der Seelöwe in einer Auffangstation aufgepäppelt und im Anschluss wieder im Meer ausgesetzt werden.