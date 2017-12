Was diese Kuh wohl am Boden einer Waschmaschinentrommel gesucht hat? Ihre Neugier hat das Tier in England jedenfalls in eine äußerst missliche Lage gebracht, als es mit dem Kopf in dem Metallstück steckenblieb. Die Royal Society of Prevention of Cruelty to Animals (zu Deutsch: Königliche Gesellschaft zur Verhütung von Grausamkeiten an Tieren) verbreitete das Bild, um vor gedankenloser Müllentsorgung zu warnen: "Wenn alle Menschen ihren Abfall ordnungsgemäß entsorgen würden, könnten viele Tiere vor Verletzungen und Tod bewahrt werden", sagte ein Sprecher der Organisation. Die neugierige Kuh auf dem Bild wurde aus der Trommel befreit und kam unverletzt davon.