Schmähgesang auf Timo Werner Polizei eröffnet Verfahren gegen Beamte

Ein Schmählied hessischer Polizisten über den Fußballspieler Timo Werner hat für die beteiligten Beamten Konsequenzen. Laut dem Hessischen Bereitschaftspolizeizentrum werden Disziplinarverfahren eingeleitet.

Man habe am Sonntagnachmittag Kenntnis über ein entsprechendes Youtube-Video erhalten, heißt es in der Mitteilung. Es zeigt Polizeibeamte in Uniform in einem Spindraum, die ein Schmählied über den Spieler des Bundesligisten RB Leipzig singen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei das Video in einer Räumlichkeit der Hessischen Bereitschaftspolizei entstanden.

Das in dem Video zu sehende Verhalten der Beamten widerstrebe dienstlichen Grundsätzen, erklärte die Bereitschaftspolizei. Man missbillige das Verhalten der Beamten ausdrücklich und habe sich bei RB Leipzig ausdrücklich entschuldigt.