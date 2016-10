Bergunfall in Tirol 75-Jähriger hängt mit einem Bein über dem Abgrund

Einen Albtraum mit glücklichem Ende hat ein 75-jähriger Mann aus dem Oberallgäu an diesem Wochenende in Tirol erlebt. Beim Klettern bei Nesselwängle im österreichischen Bezirk Reutte stürzte er rund vier Meter tief in seinen Gurt und blieb kopfüber hängen.

Unter dem Mann ging es etwa 200 Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann verschlimmerte sich seine Lage abermals: Der Mann rutschte teilweise aus seinem Gurt und hing schließlich nur noch mit einem Bein im Gurt am Seil.

Doch dann kam ihm ein nachfolgender Kletterer zur Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Die brachten den 75-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Mann erlitt lediglich Abschürfungen an den Armen.