Tirol Bayerischer Bergwanderer stürzt in den Tod

Ein 71-jähriger Bayer ist beim Bergwandern in Österreich in den Tod gestürzt. Er wollte am Dienstag mit mehreren anderen Wanderern zur Schneidspitze nahe der deutschen Grenze aufsteigen, berichtete die Polizei in Tirol.

Der Mann aus dem Landkreis Unterallgäu stürzte demnach, rutschte über einen grasbewachsenen Steilhang ab und fiel schließlich etwa 200 Meter über felsiges Gelände in die Tiefe. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.

Der Leichnam wurde mit einem Polizeihubschrauber von der Unfallstelle nahe der Stadt Reutte geborgen.