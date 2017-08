Tier macht Sachen Chamäleon versteckt sich in Baum am Titisee

Wie kommt ein Chamäleon an den Titisee? Die Feuerwehr hat ein solch exotisches Tier aus luftiger Höhe gerettet - obwohl die Echse kaum zu erkennen war.

Ein Passant hatte das Tier am Donnerstag in einem Baum in Titisee-Neustadt entdeckt und die Polizei informiert, wie die Beamten am späten Abend mitteilten. Weil sich das Chamäleon in vier Metern Höhe befand, riefen die herbeigerufenen Polizisten die Feuerwehr zur Hilfe.

Unter Beobachtung zahlreicher Menschen gelang es den Einsatzkräften, das Tier auf die Erde zu holen - "trotz schwerer Erkennbarkeit". Die Echse kam in eine Tierklinik - erst dort stellte sich heraus, dass es sich um ein Chamäleon handelt. Wie es auf den Baum kam, ist noch unklar. Die Polizei sucht nun den Besitzer.