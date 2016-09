Drei Todesfälle: Deutsche Touristen verunglücken in den Alpen

Drei tödliche Unglücke haben deutschen Wanderern am Wochenende an verschiedenen Orten das Leben gekostet. Am Sonntag starb eine deutsche Frau beim Klettern in den französischen Alpen. Die 62-Jährige sei in 1800 Metern Höhe im Nationalpark Écrins beim Abstieg abgestürzt, teilte die Bergrettung mit. Den Angaben zufolge hat die Kletterstrecke in der Gemeinde Pelvoux einen sehr glatten Untergrund, die Frau stürzte 50 Meter tief.

Die Frau war mit einer Begleitperson angeseilt gewesen, die das Unglück unbeschadet überstand. Zu den Umständen des Vorfalls wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am Sonntagmorgen war in den Südtiroler Alpen bereits ein deutscher Tourist etwa 500 Meter tief abgestürzt und gestorben. Der 1983 in Köln geborene Mann, der in Österreich lebte, verlor am Sonntagmorgen am Ortler in etwa 3700 Metern Höhe den Halt und stürzte ab, wie ein Sprecher der Bergrettung der Deutschen Presse-Agentur sagte. Vermutlich brach ein Stück Fels ab, wodurch der Urlauber den Halt verlor. Der herbeigerufene Helikopter und die Rettungskräfte konnten nur noch die Leiche des Mannes bergen. Seine Ehefrau und eine Freundin, die den Mann bei der Tour begleitet hatten, blieben unverletzt und konnten ins Tal gebracht werden.

Auch am Samstag hatte sich ein tödlicher Unfall in den Bergen ereignet: Ein 53 Jahre alter Wanderer aus der Nähe von Aachen kam im Tiroler Stubaital ums Leben. Nach Polizeiangaben fiel der Mann auf einem Wanderweg bei Neustift hin und rutschte etwa 65 Meter tief durch felsiges Gelände ab. Er starb noch an der Unglücksstelle.