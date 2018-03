Therese Kersten, 27, hat vor acht Jahren die Agentur "Die Treuetester" gegründet. Die Österreicherin betreibt zudem das Portal "Loyal Match" und bloggt auf ihrer Website "Die Liebesfiebel" unter anderem über die Themen Beziehung, Sex und Schwangerschaft.

SPIEGEL ONLINE: Frau Kersten, warum gehen Menschen fremd?

Therese Kersten: Dafür braucht es keinen Grund. Einige trinken zu viel Alkohol, und dann passiert es eben. Andere suchen nach Anerkennung und wollen ihr Selbstwertgefühl steigern. Manche Menschen gehen aus Rache fremd. Ich glaube, dass die meisten Menschen mit sich selbst nicht im Reinen, unglücklich und unzufrieden sind, wenn sie ihren Partner betrügen. Also suchen sie das Glück woanders, obwohl sie dafür eigentlich selbst verantwortlich sind.

SPIEGEL ONLINE: Seit acht Jahren betreiben Sie Ihre Agentur und bieten Ihren Kunden verschiedene Möglichkeiten an, die Treue des Partners zu überprüfen. Sie checken, ob sich der mutmaßlich Untreue auf Seitensprungportalen tummelt, schicken eine verlockende SMS oder baggern ihn bei einem persönlichen Treffen an.

Kersten: Unsere Kunden kontaktieren uns per E-Mail oder rufen uns an. Wenn sie sich für eine Testform entschieden haben, besprechen wir den Ablauf. Ich frage, welcher Typ Frau oder Mann den Test durchführen und in welcher Stadt er stattfinden soll. Außerdem muss ich wissen, was die Kunden über ihre Partner herausfinden wollen. Geht es darum, ob er oder sie bereitwillig die Handynummer zum Flirt austauscht, wird der Tester genau dies versuchen.

SPIEGEL ONLINE: Welcher Fall ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

