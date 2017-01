Verbindungshaus in Tübingen Student offenbar nach Sturz gestorben

Ein tot im Garten eines Tübinger Verbindungshauses gefundener Student ist vermutlich verunglückt. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis erlag der 20-jährige inneren Verletzungen, die er sich bei einem Sturz zugezogen haben könnte, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilten.

Am Samstagmittag hatte ein Spaziergänger den nur mit Hemd und Hose bekleideten Mann leblos unter einem Balkon des Verbindungshauses liegend gefunden. Er habe äußerlich keine Verletzungen aufgewiesen, die auf Gewalteinwirkung hindeuteten, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe bislang keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Der 20-Jährige hatte zuvor eine Feier von Burschenschaften in dem Gebäude besucht. Nach der Party am Freitagabend sei er zuletzt am Samstagmorgen lebend gesehen worden.