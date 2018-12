Die Küstenwache hat in der Türkei mehrere Seeleute von einem auf Grund gelaufenen Frachter gerettet. Während eines Sturms war das Schiff "Natalia" am frühen Morgen nahe dem Badeort Sile im Nordwesten des Landes gestrandet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Wegen riesiger Wellen, die gegen und über das Schiff schlugen, kamen die Retter nicht per Boot an den Frachter heran. Wie in Fernsehbildern zu sehen war, wurde die Besatzung unter anderem mit einem Seilzugsystem gerettet. Die Rettungsaktion dauerte mehrere Stunden.