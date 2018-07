Türkei Mindestens zehn Tote nach Zugunglück

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Bei einem Zugunglück im Nordwesten der Türkei sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Mehr als 70 weitere seien verletzt worden, berichtete das Staatsfernsehen am Abend unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.

Der Zug mit etwa 360 Passagieren an Bord war den Angaben zufolge auf dem Weg vom westtürkischen Edirne an der bulgarischen Grenze nach Istanbul. Laut dem Sender CNN Türk seien fünf Waggons des Zuges entgleist. Der Sender TRT Haber berichtete von sechs entgleisten Waggons. Mehr als hundert Krankenwagen wurden demnach zum Unglücksort entsandt, die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Gouverneur der Region, Mehmet Ceylan, machte schlechtes Wetter für das Unglück verantwortlich. Ein Reporter des Senders NTV sagte, durch starken Regen sei das Gleisbett zuvor weggespült worden. Auf Bildern waren die frei liegenden Schienen zu sehen.