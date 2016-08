Überblick: Das war das Wochenende

Syrien: Angeblich Dutzende tote Zivilisten bei türkischen Angriffen.

REUTERS

Der Konflikt zwischen der türkischen Armee und den Kurden im Norden Syriens spitzt sich zu. Bei türkischen Luft- und Artillerieangriffen im Norden Syriens sind nach Aktivistenangaben mindestens 35 Zivilisten getötet worden. Mehr als 50 Menschen wurden offenbar verletzt.

Umfrage: 42 Prozent wollen vierte Amtszeit Merkels

Getty Images

Zwölf Jahre wird Merkel 2017 bereits regiert haben.Laut einer Umfrage sinken zwar ihre Beliebtheitswerte, bleiben aber auf einem ordentlichen Niveau. Offen ist, ob die CSU noch hinter ihr steht. Längst wollte die Kanzlerin erklären, dass sie zur Bundestagswahl wieder antritt. Jetzt muss sie die Verkündung weiter verschieben. Im Sommerinterview am Sonntagabend in der ARD legte sie sich weiter nicht fest: "Ich sage es zum gegebenen Zeitpunkt."

Freihandelsabkommen: Gabriel erklärt TTIP für "de facto gescheitert"

AFP

"Da bewegt sich nix": Sigmar Gabriel hält die TTIP-Verhandlungen mit den USA faktisch für gescheitert. Bereits in den vergangenen Monaten war Gabriel zunehmend deutlicher von TTIP abgerückt, nachdem er das geplante Abkommen zuvor verteidigt hatte. Das Ceta-Abkommen mit Kanada verteidigt der SPD-Chef aber - trotz Widerstands aus der Partei.

Hitzerekord: 37,9 Grad

DPA

Deutschland hat geschwitzt an diesem Wochenende, nun kommt in einigen Regionen die Abkühlung durch Schauer und Gewitter. Im Saarland ist am Samstag die bundesweit höchste Temperatur des Jahres festgestellt worden. Die Hitzewelle lockte viele Menschen ans Wasser. Einigen wurde das zum Verhängnis: Mindestens sechs Menschen starben an diesem Wochenende in Flüssen, Seen und im Meer.

Erdbeben in Italien: Ein Staatsakt als Trauerfeier

AFP

Italien hat mit einem Staatsakt um die Erdbebenopfer getrauert. Die Fahnen im Land sind auf halbmast gesetzt. Doch nun folgen auch Wut und Anschuldigungen: War es wirklich nur Schicksal oder auch Menschenwerk, das mit dem Beben der Erde so viel Unglück über die Menschen brachte? Haben etwa betrügerische Baufirmen zur Katastrophe beigetragen? Der Staatsanwalt ermittelt.

Fußball: Bayern steht bereit

DPA

Das Sport-Wochenende wurde durch den Start der Bundesliga dominiert: Bayern München will den fünften Meistertitel in Serie, auch Borussia Mönchengladbach präsentierte sich in Hochform, Leipzig wird vielleicht das Überraschungsteam der Saison. Dortmund feierte den Auftaktsieg, Schalke vermasselte den Saisonstart.

Gewalt gegen Unparteiische: Schiri, du Arschloch!

imago

Es ist die hässliche Seite des Fußballs: Fast an jedem Wochenende werden Amateurschiedsrichter bespuckt, geschlagen und getreten. Der DFB redet das Problem klein, doch das Ausmaß der Gewalt ist erschütternd. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Feature mit Videos.

Der Tatort: Big-Data-Fiebertraum aus Stuttgart

SWR

Das erwartet Sie zum Abschluss des Wochenendes: Im Tatort aus Stuttgart wird eine Frau bei SM-Spielen erstickt, der Computer macht sich selbstständig, die Kommissare verstehen ihre Handys nicht - ein Film über künstliche Intelligenz und menschliche Abgründe. Lesen Sie hier die SPIEGEL ONLINE-Kritik.